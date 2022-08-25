Партизани підняли український прапор у Маріуполі, на Херсонщині та на Харківщині

Учора, 24 серпня, у День Незалежності України партизани підняли українські прапори в окупованих військами РФ населених пунктах Донецької, Херсонської та Харківської областей. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України та опублікували відповідне відео.



Український прапор знову майорів у Маріуполі, Мирному Херсонській області та Балаклії Харківської області.







«Рух Опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі», — написали українські розвідники.

Нагадаємо, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що сьогодні, 25 серпня, президент США Джо Байден має намір зателефонувати Володимиру Зеленському і обговорити нову інформацію про «референдуми» на окупованих територіях та хід постачання Україні американського озброєння.