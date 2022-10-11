На Донеччині сьогодні загинув мешканець селища Опитне від обстрілу

На Донеччині внаслідок обстрілу сьогодні загинув мешканець селища Опитне. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ніч на більшій частині фронту пройшла відносно спокійно. У Костянтинівській громаді росіяни обстріляли Предтечине — поцілили у фермерське господарство, без постраждалих. На Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по Авдіївці — без жертв. На Горлівському напрямку були обстріли у Бахмутській, Торецькій та Світлодарській громадах. У Бахмуті та Опитному пошкоджено по одному будинку, в Опитному загинула 1 людина. У Щербинівці пошкоджено школу — інформації про постраждалих не було. Постійно тривають обстріли станції Майорськ», — розповів він.



При цьому Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямі «було голосно» у Сіверську, оскільки «були прильоти містом та околицями». Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань, за його словами, уточнюється.



Крім того, він поінформував і про те, що у звільненому Святогірську відновлено мобільний зв'язок та мобільний інтернет 4G, а також планується запуск пекарні.

Шість мирних жителів загинули та 8 поранено внаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу з боку російських сил, повідомила ОВА.