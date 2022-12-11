ВСУ уже ликвидировали более 94 тысяч оккупантов — Генштаб

Потери личного состава российских войск в Украине за период полномасштабного вторжения превысили 94 тысячи человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что только за 10 декабря было ликвидировано 380 человек.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:
- личного состава — около 94140 (+380) человек ликвидировано;
- танков — 2942 (+2);
- боевых бронированных машин — 5920 (+3);
- артиллерийских систем — 1928 (+1);
- РСЗО — 397;
- средства ПВО — 211;
- самолетов — 281;
- вертолетов — 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1613 (+10);
- крылатых ракет — 592;
- кораблей / катеров — 16;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4540 (+5);
- специальной техники — 167.