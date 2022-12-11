ВСУ уже ликвидировали более 94 тысяч оккупантов — Генштаб

Потери личного состава российских войск в Украине за период полномасштабного вторжения превысили 94 тысячи человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что только за 10 декабря было ликвидировано 380 человек.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

личного состава — около 94140 (+380) человек ликвидировано;

танков — 2942 (+2);

боевых бронированных машин — 5920 (+3);

артиллерийских систем — 1928 (+1);

РСЗО — 397;

средства ПВО — 211;

самолетов — 281;

вертолетов — 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1613 (+10);

крылатых ракет — 592;

кораблей / катеров — 16;

автомобильной техники и автоцистерн — 4540 (+5);

специальной техники — 167.