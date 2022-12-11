Украинцы стремятся покинуть оккупированные территории — Федоров

Тысячи жителей оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей ждут своей очереди для выезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.



Он отметил, что за неделю оккупанты выпустили в Запорожье всего 421 человека.



Федоров призвал местных жителей эвакуироваться с захваченных Россией территорий Украины и переждать оккупацию в более спокойном месте.



«Есть еще 2 альтернативных пути эвакуации — в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым», — напомнил Федоров.