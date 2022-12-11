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Украинцы стремятся покинуть оккупированные территории — Федоров

11 декабря 2022, 14:30

Украинцы стремятся покинуть оккупированные территории — Федоров

Тысячи жителей оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей ждут своей очереди для выезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он отметил, что за неделю оккупанты выпустили в Запорожье всего 421 человека.

Федоров призвал местных жителей эвакуироваться с захваченных Россией территорий Украины и переждать оккупацию в более спокойном месте.

«Есть еще 2 альтернативных пути эвакуации — в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым», — напомнил Федоров.

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