Оккупанты готовят наступление на еще одном направлении

Российские войска намерены в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой начать еще одно наступление — на Лиманском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.



Он отметил, что восток Украины остается главным театром военных действий, где противник сосредоточил больше всего сил. Ежесуточно захватчики пытаются поражать украинские позиции, применяя ствольную артиллерию, РСЗО, танковый огонь и используя авиацию.



«Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери», — рассказал Череватый.



Только за минувшие сутки на Бахмутском направлении было убито более 50 оккупантов и ранено около 80.



«Так же и на других направлениях. Противнику не дают прорваться и системно его уничтожают. На это утро, по данным Генштаба, уничтожено 620 оккупантов. Фактически ежесуточно захватчики теряют по батальону», — отметил Череватый.