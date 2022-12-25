Окупанти готують наступ на ще одному напрямку

Російські війська мають намір на додаток до атак під Бахмутом та Авдіївкою розпочати ще один наступ — на Лиманському напрямі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що схід України залишається головним театром воєнних дій, де супротивник зосередив найбільше сил. Щодобово загарбники намагаються вражати українські позиції, застосовуючи ствольну артилерію, РСЗВ, танковий вогонь та використовуючи авіацію.



«Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: Бахмутським, Авдіївським і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці під постійним шквалом вогню, виявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону і завдають йому системних втрат», — розповів Черевий.



Лише минулої доби на Бахмутському напрямку було вбито понад 50 окупантів і поранено близько 80.



Так само і на інших напрямках. Противнику не дають прорватися та системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодобово загарбники втрачають батальйон», — зазначив Черевий.