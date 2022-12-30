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В ОП показали последствия падения обломков Shahed в Киеве

30 декабря 2022, 11:01

В ОП показали последствия падения обломков Shahed в Киеве

В ОП показали последствия падения обломков Shahed в Киеве. Фото: Кирилл Тимошенко В ОП показали последствия падения обломков Shahed в Киеве. Фото: Кирилл Тимошенко

Сбитый в небе Киева беспилотник Shahed попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что из-за падения дрона произошел пожар, его ликвидировали.

«Поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа. Информации о пострадавших нет», - написал Кирилл Тимошенко.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Все 16 запущенных по Украине дронов-камикадзе сбили украинские военные.

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