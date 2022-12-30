В ОП показали наслідки падіння уламків Shahed у Києві

Збитий безпілотник Shahed потрапив до чотириповерхової адмінбудівлі в Голосіївському районі Києва. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він розповів, що через падіння дрону сталася пожежа, її ліквідували.
«Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи», - написав Кирило Тимошенко.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Усі 16 запущених Україною дронів-камікадзе збили українські військові.