В ОП показали наслідки падіння уламків Shahed у Києві. Фото: Кирило Тимошенко

Збитий безпілотник Shahed потрапив до чотириповерхової адмінбудівлі в Голосіївському районі Києва. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



Він розповів, що через падіння дрону сталася пожежа, її ліквідували.

«Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи», - написав Кирило Тимошенко.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Усі 16 запущених Україною дронів-камікадзе збили українські військові.