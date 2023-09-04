Над Курской областью прогремели взрывы

Взрывы были зафиксированы в населенном пункте Курчатов, Курской области. Об атаке сообщил российский телеграм-канал Shot.



Изначально появилась информация об одном сбитом БПЛА. За день, до атаки на территории Курской области местный губернатор сообщил об удар еще двух БпЛА в районе двух сел.



«На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, 1 сентября, в России вновь сработала система ПВО: под удар попали Псков, Курчатов и Москва.





