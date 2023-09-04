Над Курською областю пролунали вибухи

Вибухи було зафіксовано у населеному пункті Курчатово, Курської області. Про атаку повідомив російський телеграм-канал Shot.



Спочатку з'явилася інформація про один збитий БПЛА. За день до атаки на території Курської області місцевий губернатор повідомив про удар ще двох БпЛА в районі двох сіл.



«На прикордонних територіях регіону знешкоджено два БПЛА: в районі села Козино Рильського району і неподалік села Горналь Суджанського», - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Нагадаємо, 1 вересня, у Росії знову спрацювала система ППО: під удар потрапили Псков, Курчатов та Москва.





