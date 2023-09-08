Силы обороны постепенно продвигаются южнее Роботино

На Мелитопольском направлении в ходе ведения наступательных действий Силы обороны Украины имели успех в районах южнее Роботино. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.



Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины и пообещал долговременную поддержку.