Сили оборони поступово просуваються на південь від Роботиного

На Мелітопольському напрямку під час наступальних дій Сили оборони України мали успіх у районах на південь від Роботиного. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.



Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямах. На південь від міста Бахмут воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві, що США бачать гарний прогрес контрнаступу Збройних сил України й пообіцяв довготривалу підтримку.