«Укринформ» возглавил журналист из Донецкой области Алексей Мацука

Алексей Мацука возглавил Укринформ. Фото: Минкульт

Сегодня, 9 ноября, в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев представил коллективу Украинского национального информационного агентства «Укринформ» нового руководителя.



Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.



«Алексей Мацука будет осуществлять руководство информационным агентством и решать стоящие перед ним задачи. Это, в частности, модернизация и реформирование. Решение по Алексею Мацуке принималось министерством с привлечением широкого круга лиц, заинтересованных в развитии украинской информационной политики, в ее становлении как современного, европейского, демократического инструмента информирования граждан, с использованием современных передовых технологий, отвечающих запросам настоящего. Перед Алексеем стоит задача – внести новое, но сохранить то, что работает и работающих», – сказал Ростислав Карандеев.



«Укринформ» — единственное национальное информационное агентство Украины, источник информации о политической, экономической, социальной, научной, культурной, общественной жизни в Украине и за рубежом. Агентство работает с 1918 года. Корреспонденты агентства работают по каждому региону Украины и в 11 странах: США, Канаде, Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польше, Латвии, Турции, Китае.



«Это государственное предприятие с устоявшимися традициями, которое имеет институциональную память. И я это понимаю. Также прекрасно понимаю проблемы, с которыми мы будем сталкиваться уже в этом году, потому что сейчас все идет на фронт ради нашей победы. Так же мы должны быть здесь тылом и информационным фронтом для наших бойцов», – отметил Алексей Мацука.



Алексей Мацука – украинский журналист и редактор родом из Донецка. С 2003 года работал в разных медиа. Учредил информационное агентство «Новости Донбасса», а в 2014 году – «Общественное телевидение Донбасса». С 2009 по 2020 год возглавлял правление общественной организации «Донецкий институт информации» (сейчас DII-Ukraine). В 2014 году вел свои программы в эфире «Громадського». В 2014-2016 годах работал в украинской службе Радио Свобода. В 2020-2023 годах — шеф-редактор государственного телеканала UATV, который впоследствии был переименован во FreeДом. В 2014 году вошел в список «100 героев информации», опубликованный организацией «Репортеры без границ». Награжден международной премией International Press Freedom Awards.



Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете на 2024 год.