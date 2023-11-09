Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Укрінформ» очолив журналіст з Донеччини Олексій Мацука

09 листопада 2023, 18:25

«Укрінформ» очолив журналіст з Донеччини Олексій Мацука

Олексій Мацука очолив Укрінформ. Фото: Мінкульт Олексій Мацука очолив Укрінформ. Фото: Мінкульт

Сьогодні, 9 листопада, т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв представив колективу Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» нового очільника.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Олексій Мацука здійснюватиме керівництво інформаційним агентством та розв’язуватиме задачі, які стоять перед ним. Це, зокрема, модернізація та реформування. Рішення щодо Олексія Мацуки приймалося міністерством із залученням широкого кола осіб, зацікавлених у розвитку української інформаційної політики, в її становленні як сучасного, європейського, демократичного інструмента інформування громадян, з використанням сучасних передових технологій, які б відповідали запитам сьогодення. Перед паном Олексієм стоїть задача – внести нове, але зберегти те, що працює і тих, хто працює», – сказав Ростислав Карандєєв. 

«Укрінформ» — єдине національне інформаційне агентство України, джерело інформації про політичне, економічне, соціальне, наукове, культурне, суспільне життя в Україні та за кордоном. Агентство працює з 1918 року. Кореспонденти агентства працюють у кожному регіоні України та в 11 країнах: США, Канаді, Німеччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Франції, Польщі, Латвії, Туреччині, Китаї.

«Це державне підприємство зі сталими традиціями, яке має інституційну пам’ять. І я це усвідомлюю. Також чудово розумію проблеми, з якими ми будемо стикатися вже цього року, бо зараз все іде на фронт задля нашої перемоги. Так само ми тут маємо бути тилом та інформаційним фронтом для наших бійців», – зазначив Олексій Мацука. 

Олексій Мацука – український журналіст та редактор родом із Донецька. З 2003 року працював у різних медіа. Заснував інформаційне агентство «Новини Донбасу», а 2014 року – «Громадське телебачення Донбасу». З 2009 до 2020 року очолював правління громадської організації «Донецький інститут інформації» (зараз DII-Ukraine). 2014 року вів власні програми в ефірі «Громадського». У 2014-2016 роках працював в українській службі «Радіо Свобода». У 2020-2023 роках - шеф-редактор державного телеканалу UATV, який згодом був перейменований на FrеєДом. 2014 року увійшов до списку «100 героїв інформації», опублікований організацією «Репортери без кордонів». Нагороджений міжнародною премією International Press Freedom Awards.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила загалом закон про Державний бюджет на 2024 рік.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
ЗМІ Інформаційна політика Укрінформ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:20
У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська
19:04
У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт
16:40
До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ
16:36
Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС
14:46
Біля Авдіївки росіяни використовують більше піхотних груп та багато безпілотників — Нацгвардія
13:44
«Приліт» у Скадовську щонайменше 15 поранених та 5 загиблих: з`вилися деталі
11:37
Психолог поліції з «ЛНР» вкрала у російського мобілізованого 2,3 млн рублів
10:59
Секретар РНБО висловився про умови закінчення війни в Україні
10:51
В окупованому Скадовську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт» по базі загарбників
09:54
У районі Авдіївки військові РФ продовжують наступальні дії — ISW
09:35
На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів
08:58
У Старобільському районі окупанти перевіряють місцеве населення на наявність паспорта РФ – Лисогор
23:19
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 листопада
21:24
На окупованих територіях Півдня росіяни продовжують приховану мобілізацію — ЦНС
19:08
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня
17:30
Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
16:54
Британський експерт вважає: ЗСУ на південному фронті можуть затиснути росіян у кліщі
16:22
На Херсонщині росіяни обстріляли «Пункт незламності»
14:32
У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка
13:58
Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ
усі новини
19:47
Херсонщина знову під обстрілом, поранено чоловіка
19:20
У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська
19:04
У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт
18:25
«Укрінформ» очолив журналіст з Донеччини Олексій Мацука
17:55
На Херсонщині за день Росія пошкодила дві церкви
17:26
Понад 3 мільйони збитків: заступника керівника Сєвєродонецької ВЦА судитимуть за службову недбалість
17:10
Президент України підписав закони про продовження загальної мобілізації та військового стану
17:04
«Є лазівки»: Європарламент вимагає краще контролювати дотримання санкцій проти Росії
16:40
До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ
16:36
Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС
16:11
Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував Геннадію Частякову гранати
15:53
Бійці ЗСУ зможуть навчатись в Чехії до кінця 2024 року
15:44
Україні вдалося повернути ще троє дітей, яких вивезла РФ
15:33
12 та 15 років ув’язнення: засуджені жителі Донеччини, які воювали на боці РФ
15:18
Окупанти за добу атакували Донецьку область: Авдіївка зазнала ракетних ударів, у Торецьку пошкоджено будинки
15:16
Бюджет-2024 ухвалено. На що підуть внутрішні ресурси
14:46
Біля Авдіївки росіяни використовують більше піхотних груп та багато безпілотників — Нацгвардія
14:19
Житловий квартал у Херсоні зазнав обстрілу окупантів: є загиблий та поранені
13:45
Внаслідок удару РФ по іноземному судну загинув український моряк
13:44
«Приліт» у Скадовську щонайменше 15 поранених та 5 загиблих: з`вилися деталі
усі новини
ВІДЕО
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама