«Укрінформ» очолив журналіст з Донеччини Олексій Мацука

Олексій Мацука очолив Укрінформ. Фото: Мінкульт

Сьогодні, 9 листопада, т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв представив колективу Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» нового очільника.



Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.



«Олексій Мацука здійснюватиме керівництво інформаційним агентством та розв’язуватиме задачі, які стоять перед ним. Це, зокрема, модернізація та реформування. Рішення щодо Олексія Мацуки приймалося міністерством із залученням широкого кола осіб, зацікавлених у розвитку української інформаційної політики, в її становленні як сучасного, європейського, демократичного інструмента інформування громадян, з використанням сучасних передових технологій, які б відповідали запитам сьогодення. Перед паном Олексієм стоїть задача – внести нове, але зберегти те, що працює і тих, хто працює», – сказав Ростислав Карандєєв.



«Укрінформ» — єдине національне інформаційне агентство України, джерело інформації про політичне, економічне, соціальне, наукове, культурне, суспільне життя в Україні та за кордоном. Агентство працює з 1918 року. Кореспонденти агентства працюють у кожному регіоні України та в 11 країнах: США, Канаді, Німеччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Франції, Польщі, Латвії, Туреччині, Китаї.



«Це державне підприємство зі сталими традиціями, яке має інституційну пам’ять. І я це усвідомлюю. Також чудово розумію проблеми, з якими ми будемо стикатися вже цього року, бо зараз все іде на фронт задля нашої перемоги. Так само ми тут маємо бути тилом та інформаційним фронтом для наших бійців», – зазначив Олексій Мацука.



Олексій Мацука – український журналіст та редактор родом із Донецька. З 2003 року працював у різних медіа. Заснував інформаційне агентство «Новини Донбасу», а 2014 року – «Громадське телебачення Донбасу». З 2009 до 2020 року очолював правління громадської організації «Донецький інститут інформації» (зараз DII-Ukraine). 2014 року вів власні програми в ефірі «Громадського». У 2014-2016 роках працював в українській службі «Радіо Свобода». У 2020-2023 роках - шеф-редактор державного телеканалу UATV, який згодом був перейменований на FrеєДом. 2014 року увійшов до списку «100 героїв інформації», опублікований організацією «Репортери без кордонів». Нагороджений міжнародною премією International Press Freedom Awards.



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