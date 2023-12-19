На Прикарпатті вантажівка з жінкою всередині повисла над мостом

Рятувальники дістають жінку з вантажівки. Фото: ДСНС

Сьогодні, 19 грудня, у селі Вістова Калуської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів, внаслідок зіткнення частина автомобіля КАМАЗ повисла над мостом.



Про аварію повідомили у головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Надзвичайна подія сталася на автодорозі Н-10 (Стрий-Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига).



Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та за допомогою автодрабини врятували жінку, яка знаходилася в кабіні вантажного автомобіля.

Рятувальники дістають жінку з вантажівки. Фото: ДСНС

Рятувальники дістають жінку з вантажівки. Фото: ДСНС

Рятувальники дістають жінку з вантажівки. Фото: ДСНС

«На щастя ніхто не постраждав, жінку оглянули медики, стан здоров'я в нормі», - підсумували рятувальники.



Нагадаємо, біля села Новопавлівка Ізюмського району зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок ДТП шестеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.