У Міноборони РФ нарікали на атаку дрона: у Саратовській області працювала ППО

Над російською Саратовською областю сили ППО збили черговий дрон сьогодні вночі, 10 січня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Саратовської області.



Нагадаємо, 9 січня над трьома областями РФ сили протиповітряної оборони нібито збили сім дронів.