Енергетики повернули світло в 46 населених пунктів Донецької області

З 9 по 15 січня енергетики «ДТЕК» повернули світло до 46 населених пунктів, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли на Донеччині. На Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Всього за минулий тиждень фахівці ДТЕК Донецькі електромережі повернули електрику до 46 населених пунктів та 46879 сімей», — написав він.



За словами Філашкіна, енергетики докладають неймовірних зусиль, щоб підтримувати енергосистеми у належному стані, проте ситуація в області залишається складною.



Крім того, глава ОВА уточнив, що 15 січня вранці росіяни знову, як і щодня протягом останніх кількох тижнів, завдали удару по Курахівській ТЕС.



Такі обстріли, безумовно, ускладнюють умови і для мешканців області, і для фахівців, які мають ремонтувати обладнання. Зараз у нас 77 населених пунктів залишаються без електрики — і над цією проблемою енергетики також працюють», — зазначив він.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку Калінінський район частково залишився без електропостачання минулої ночі.