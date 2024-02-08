Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено

Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео

Армія Росії знову атакувала центр міста Херсона, завдавши шкоди історичній частині та житловій забудові, а також самим херсонцям. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.







«Наші люди з дрібними пораненнями після ворожих обстрілів до медиків навіть не звертаються», - зазначив Мрочко.



Згідно зі звітом голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.



По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію троє людей отримали поранення.



Нагадаємо, 2 лютого, окупаційна армія РФ атакувала житлові квартали Херсона, внаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста.