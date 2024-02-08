Голова Донецької ОДА призначив двох заступників

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін призначив двох заступників. Про це сьогодні повідомило джерело «Новин Донбасу» у ДонОДА.



Так, з завтрашнього дня, 9 лютого 2024 року, Юрія Винокурова призначено на посаду першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, Ігоря Бойка — на посаду заступника голови ОДА.



Нагадаємо, 26 січня Кабінет Міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.



Ними стали: Юрій Винокуров, Ігор Бойко, Юрій Ключка та Олександр Шевченко.



Бойко — директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.



Ключка — начальник Мирноградської міської військової адміністрації.



Шевченко — заступник генерального директора із загальних питань взаємодії з органами місцевого самоврядування підприємства «Селідіввугілля».



Винокуров — директор департаменту капітального будівництва.



Вадим Філашкін був призначений головою Донецької державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації у грудні 2023 року. Він — колишній правоохоронець, обіймав посаду заступника начальника Головного управління поліції Донецької області. З 2019 року він обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.