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Голова Донецької ОДА призначив двох заступників

08 лютого 2024, 16:57

Голова Донецької ОДА призначив двох заступників

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін призначив двох заступників. Про це сьогодні повідомило джерело «Новин Донбасу» у ДонОДА.

Так, з завтрашнього дня, 9 лютого 2024 року, Юрія Винокурова призначено на посаду першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, Ігоря Бойка — на посаду заступника голови ОДА. 

Нагадаємо, 26 січня Кабінет Міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Ними стали: Юрій Винокуров, Ігор Бойко, Юрій Ключка та Олександр Шевченко.

Бойко — директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

Ключка — начальник Мирноградської міської військової адміністрації.

Шевченко — заступник генерального директора із загальних питань взаємодії з органами місцевого самоврядування підприємства «Селідіввугілля».

Винокуров — директор департаменту капітального будівництва.

Вадим Філашкін був призначений головою Донецької державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації у грудні 2023 року. Він — колишній правоохоронець, обіймав посаду заступника начальника Головного управління поліції Донецької області. З 2019 року він обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.

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