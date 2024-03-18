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Нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу: в нього влучили 15 безпілотників

18 березня 2024, 12:56

Нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу: в нього влучили 15 безпілотників

15 безпілотників влучили у нафтозавод в Слов'янську-на-Кубані під час атаки 17 березня. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

За попередньою інформацією, пошкоджено наливну бочку, переробну установку та трубопровід. Завод припинив роботу.

Під час атаки на НПЗ ТОВ «Слов'янськ ЕКО» у ніч на 17 березня 15 безпілотників влучили по території заводу, з'ясувала ASTRA. Виникла пожежа.

Завод призупинив роботу, загинув співробітник НПЗ, на прізвище Руденко. Як повідомляла місцева влада, у нього стався серцевий напад.

Раніше вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Самарській області РФ.

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