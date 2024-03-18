Нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу: в нього влучили 15 безпілотників

15 безпілотників влучили у нафтозавод в Слов'янську-на-Кубані під час атаки 17 березня. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.



За попередньою інформацією, пошкоджено наливну бочку, переробну установку та трубопровід. Завод припинив роботу.



Під час атаки на НПЗ ТОВ «Слов'янськ ЕКО» у ніч на 17 березня 15 безпілотників влучили по території заводу, з'ясувала ASTRA. Виникла пожежа.



Завод призупинив роботу, загинув співробітник НПЗ, на прізвище Руденко. Як повідомляла місцева влада, у нього стався серцевий напад.



Раніше вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Самарській області РФ.