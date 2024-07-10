Армия РФ обстреляла три района Донетчины: повреждены дома, есть пострадавшие

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Всего за сутки российские оккупанты 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали три района, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Повреждены десятки жилых домов, есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:





Покровский район. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка, Горняк, Дальнее и Успеновка — без жертв. Селидово подверглось удару FPV-дроном. В Мирнограде разрушено складское помещение, повреждены 14 частных домов.





Краматорский район. В Краматорске ранены 5 человек, в том числе 1 ребенок. В Константиновке повреждены частный дом и хозяйственная постройка.



Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб, повреждены 4 частных дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 4 многоэтажки и 3 нежилых помещения. Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской громады.



Ранее мы писали, что в городской военной администрации Краматорска уточнили данные о количестве пострадавших в результате российского ракетного удара вчера, 9 июля.