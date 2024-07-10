Армія РФ обстріляла три райони Донеччини: пошкоджені будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили три райони, зокрема, Покровський, Краматорський та Бахмутський. Пошкоджені десятки житлових будинків, є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така.





Покровський район. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка, Гірник, Дальнє та Успенівка — без жертв. Селидове зазнало удару FPV-дроном. У Мирнограді зруйновано складське приміщення, пошкоджені 14 приватних будинків.





Краматорський район. У Краматорську поранені 5 людей, у тому числі 1 дитина. Костянтинівці пошкоджені приватний будинок і господарчу споруду.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджені 4 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. Ще один будинок пошкоджений у Серебрянці Сіверської громади.



Раніше ми писали, що у міській військовій адміністрації Краматорська уточнили кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару вчора, 9 липня.