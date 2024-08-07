В РФ администратора телеграм-канала приговорили к 6,5 годам колонии по делу о военных «фейках»

Андрея Куршина приговорили к шести с половиной годам колонии. Фот: соцсети

В российской столице 7 августа администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина приговорили к 6,5 годам колонии по обвинению в «фейках об армии». Также ему на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов. Об этом сообщает Медаизона.



Прокурор ранее запросил для блогера семь лет лишения свободы.



Куршина задержали в Москве летом прошлого года. Поводом стали два его поста в телеграм-канале Moscow Calling. В одном из них Куршин писал о ракетном ударе российских войск по Кривому Рогу, а во втором — об обстреле родильного отделения районной больницы Вольнянского района Запорожской области.



По версии обвинения, Куршин в 2022 году опубликовал в телеграм-канале посты с ложной информацией о действиях российской армии. Он частично признал свою вину.



Россиянин Куршин в 2014–2015 годах участвовал в войне на Донбассе на стороне группировок «Л/ДНР». После 24 февраля 2022 года вел телеграм-канал, критикуя российскую армию.



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