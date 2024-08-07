У РФ адміністратора телеграм-каналу засудили до 6,5 років колонії у справі про воєнні «фейки»

Андрія Куршина засудили до шести з половиною років колонії. Фот: соцмережі

У російській столиці 7 серпня адміністратора телеграм-каналу Moscow Calling Андрія Куршина засудили до 6,5 років колонії за звинуваченням у «фейках про армію». Також йому на чотири роки заборонили займатися адмініструванням сайтів. Про це повідомляє «Медаізона».



Прокурор раніше запросив для блогера сім років позбавлення волі.



Куршина затримали у Москві влітку минулого року. Приводом стали два його дописи у телеграм-каналі Moscow Calling. В одному з них Куршин писав про ракетний удар російських військ по Кривому Рогу, а в другому про обстріл пологового відділення районної лікарні Вільнянського району Запорізької області.



За версією звинувачення, Куршин у 2022 році опублікував у телеграм-каналі пости з неправдивою інформацією про дії російської армії. Він частково визнав свою провину.



Росіянин Куршин у 2014–2015 роках брав участь у війні на Донбасі на боці угруповань «Л/ДНР». Після 24 лютого 2022 року вів телеграм-канал, де критикував російську армію.



Раніше ми писали, що в Росії почали судити військовослужбовців РФ за добровільне здавання в полон Силам оборони. Суд уже розглянув чотири такі справи, в одній із них фігурує уродженець України, 45-річний будівельник Петро Опальник.