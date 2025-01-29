Ветераны МВД могут выбрать должность в военном ведомстве или госслужбе. Фото: Нацполиция

Ветераны МВД могут выбрать себе должность в ведомстве на военной, государственной службе или по свободному найму. Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины по вопросам ветеранской политики Дмитрий Финашин в эфире «Единых новостей».



Для трудоустройства необходимо обратиться к социальному сопровождающему или заполнить анкету в электронном Кабинете социальной защиты. Дмитрий Финашин отметил, что сейчас в приоритете — внедрение эффективных социальных гарантий, лечение и реабилитация бойцов, получивших ранения.



«Моя первоочередная задача — горизонтальная коммуникация с ветеранами, сбор информации об их актуальных потребностях и донесение ее до высшего руководства для того, чтобы улучшать условия пребывания военных в системе МВД», — сообщил советник Министра.