Буданов прогнозує припинення вогню вже цього року

Глава військової розвідки України Кирило Буданов. Фото: УП

Глава військової розвідки України Кирило Буданов висловив думку, що «цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню».

Буданов сказав про це в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, відповідаючи на запитання щодо можливості припинення бойових дій до кінця року.

«Думаю, що так. Це парадоксальна ситуація: незважаючи на те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні — настільки, наскільки це можливо, — натомість я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та наскільки буде ефективно — це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових», — сказав керівник військової розвідки України.

При цьому Буданов наголосив, що висловлює лише свою особисту думку.

Раніше повідомлялося, що Україні як гарантію безпеки можуть запропонувати автоматичний вступ до НАТО, якщо Росія порушить мирний договір.