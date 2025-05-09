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О попытках прорыва ВСУ в Курскую и Белгородской области заявило Минобороны РФ

09 мая 2025, 14:51

О попытках прорыва ВСУ в Курскую и Белгородской области заявило Минобороны РФ

Министерство обороны России 9 мая сообщило о четырех попытках прорыва украинских вооруженных сил через государственную границу в Курской и Белгородской областях России. 

По утверждению ведомства, атаки произошли, несмотря на объявленное ранее президентом Владимиром Путиным «одностороннее перемирие».

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекращают ведение боевых действий против российских войск», — говорится в официальном сообщении. 

Российская сторона заявляет, что фиксирует 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины с момента его вступления в силу. В заявлении также подчеркивается, что российские войска «зеркально реагируют на нарушения» украинской стороны.

Официальный Киев пока никак не прокомментировал утверждения Минобороны РФ. 

Независимых подтверждений информации о прорывах и числе зафиксированных нарушений режима прекращения огня на данный момент нет, пишет издание ASTRA.

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