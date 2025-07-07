В результате утреннего обстрела в Краматорске пострадал один человек — ГВА

В Краматорске Донецкой области из-за утреннего обстрела пострадал один человек

Утром 7 июля российские военные совершили очередной обстрел Краматорска с применением реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщил начальник городской военно-администрации Александр Гончаренко.

Отмечается, что в общей сложности зафиксировано четыре попадания по территории города.

«В результате атаки пострадал один мирный житель 1990 года рождения — он получил акубаротравму и огнестрельное ранение возле лопатки. Мужчина госпитализирован», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждено по меньшей мере 25 объектов. Среди них одно здание станции технического обслуживания, пять зданий предприятия и 19 единиц транспорта.

Соответствующие службы работают на местах ударов, продолжается ликвидация последствий обстрелов, отметил Гончаренко.