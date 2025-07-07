Внаслідок ранкового обстрілу в Краматорську постраждала одна особа — МВА

У Краматорську Донецької області через ранковий обстріл постраждала одна людина

Вранці 7 липня російські військові здійснили черговий обстріл Краматорська із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Зазначається, що загалом було зафіксовано чотири влучання по території міста.

«Внаслідок атаки постраждав один цивільний мешканець 1990 року народження – він зазнав акубаротравму та вогнепальне поранення біля лопатки. Чоловіка госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 25 об'єктів. Серед них одна будівля станції технічного обслуговування, п'ять будівель підприємства та 19 одиниць транспорту.

Відповідні служби працюють на місцях ударів, продовжується ліквідація наслідків обстрілів, зазначив Гончаренко.