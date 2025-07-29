Между Славянском и Святогорском перестал ходить автобус

Прекращено автобусное сообщение между Славянском и Святогорском в Донецкой области

Святогорск остался без автобусного сообщения со Славянском. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Краматорский пишет».

Отмечается, что единственный социальный автобусный рейс, соединявший Святогорск со Славянском в Донецкой области, отменен.

Причиной называют ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Согласно официальной информации, рейс Святогорск – Славянск (каждый вторник) и в обратном направлении больше не будет осуществляться.