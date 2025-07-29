Между Славянском и Святогорском перестал ходить автобус

Святогорск остался без автобусного сообщения со Славянском. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Краматорский пишет».
Отмечается, что единственный социальный автобусный рейс, соединявший Святогорск со Славянском в Донецкой области, отменен.
Причиной называют ухудшение ситуации в сфере безопасности.
Согласно официальной информации, рейс Святогорск – Славянск (каждый вторник) и в обратном направлении больше не будет осуществляться.
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