ВСУ зачистили Радьковку и зажали врага под Купянском

Украинские бойцы укрепляются в Радьковке после выбивания ВС РФ.

Пехотинцы ВСУ зачистили Радьковку под Купянском. Если диверсионно-разведывательные группы россиян ещё бродят по Соболевке — значит, они уже в оперативном мешке. Об этом сообщают военные паблики.



На карте аналитического ресурса DeepState Радьковка (Купянский район) пока ещё обозначена как оккупированная территория.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах четырёх населённых пунктов на направлениях Купянска и Куриловки.