Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ зачистили Радьківку і затиснули ворога під Куп'янськом

07 серпня 2025, 14:49

ЗСУ зачистили Радьківку і затиснули ворога під Куп'янськом

Українські бійці закріплюються в Радьківці після вибивання ЗС РФ. Українські бійці закріплюються в Радьківці після вибивання ЗС РФ.

Піхотинці ЗСУ зачистили Радьківку під Куп'янськом. Якщо диверсійно-розвідувальні групи росіян ще бродять по Соболівці — значить, вони вже в оперативному мішку. Про це повідомляють військові пабліки.

На карті аналітичного ресурсу DeepState Радьківка (Куп'янський район) поки що позначена як окупована територія.

Своєю чергою, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в районах чотирьох населених пунктів на напрямках Куп'янська та Курилівки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Радьківка
Інше
Ліквідація ДРГ росіян зачистка Радьківки

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
15:35
РФ згортає «відновлення» окупованих територій
усі новини
15:47
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
15:38
П'ятеро людей постраждали під час обстрілу Дружківки
14:55
Генпрокуратура України звинуватила начальника СІЗО Таганрога в організації тортур журналістки Вікторії Рощиної
14:49
ЗСУ зачистили Радьківку і затиснули ворога під Куп'янськом
13:49
Працівники ТЦК і СП з 1 вересня зобов'язані будуть носити натільні камери — Шмигаль
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:15
Винищувач ЗСУ збив три «Шахеди» за один виліт на півдні
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
13:06
Щонайменше 8 потужних вибухів прогриміли у Дружківці: повідомляють про пожежу у приватному секторі
12:42
РФ за добу атакувала понад 4000 дронів-камікадзе
12:07
Затримано банду грабіжників: серед жертв — війсковий ЗСУ
11:27
У РФ офіційно оголосили, що зустріч Путіна та Трампа пройде вже найближчими днями
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
11:21
На Донеччині затримано навідника російських атак на Слов'янськ
10:57
Росіяни за добу 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА
10:33
DeepState та Генштаб підтвердили просування військ РФ на окремих ділянках Донецької області
10:29
На Дніпропетровщині через атаку безпілотників постраждали люди
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
09:41
Путінський чиновник закликав стерти Україну з карти, а українців депортувати
усі новини
ВІДЕО
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
07 серпня, 13:45
Дрони ГУР знищили десантний катер РФ «БК-16». ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
07 серпня, 13:43
Знищення «Shahed-136». Винищувач ЗСУ збив три «Шахеди» за один виліт на півдні
07 серпня, 13:15
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
07 серпня, 13:10
У Дружківці пролунали потужні вибухи, повідомляють про пожежі. Фото: Дружківка інфо/Тelegram Щонайменше 8 потужних вибухів прогриміли у Дружківці: повідомляють про пожежу у приватному секторі
07 серпня, 13:06
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір