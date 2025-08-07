ЗСУ зачистили Радьківку і затиснули ворога під Куп'янськом

Українські бійці закріплюються в Радьківці після вибивання ЗС РФ.

Піхотинці ЗСУ зачистили Радьківку під Куп'янськом. Якщо диверсійно-розвідувальні групи росіян ще бродять по Соболівці — значить, вони вже в оперативному мішку. Про це повідомляють військові пабліки.



На карті аналітичного ресурсу DeepState Радьківка (Куп'янський район) поки що позначена як окупована територія.



Своєю чергою, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в районах чотирьох населених пунктів на напрямках Куп'янська та Курилівки.