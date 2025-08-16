Трамп и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины вне НАТО — CNN

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Иллюстративное фото

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с лидерами Евросоюза поднял вопрос о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО.

Речь идет о потенциальных гарантиях, которые могут быть закреплены в рамках будущего мирного соглашения при поддержке США и ЕС, но без прямого участия Североатлантического альянса. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейские источники.

Однако разработка конкретных механизмов такой схемы пока союзниками не обсуждалась. В то же время Трамп не проявляет готовности выделять американские войска или значительные ресурсы на защиту Украины. Европейские столицы предложили создать «силы поддержки» для Киева, но их функционирование невозможно без участия США.

Напомним, что Статья 5 Устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех.