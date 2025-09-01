Путін висловився про вторгнення РФ в Україну на саміті ШОС у Китаї

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Очільник Кремля Володимир Путін виступив на засіданні Ради глав держав-членів ШОС у Китаї. Зокрема, він зробив низку заяв про вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє прокремлівська агенція РІА Новини.

За словами Путіна, «криза в Україні виникла не внаслідок нападу Росії, а через спровокований Заходом держпереворот у Києві».

Також лідер Кремля вважає, що постійні спроби Заходу «втягнути Україну в НАТО» — головні причини конфлікту.

Путін сподівається, що досягнуті на Алясці «порозуміння» відкривають дорогу до миру. Він пообіцяв проінформувати колег із ШОС про підсумки саміту з Трампом на Алясці.

«Мають бути усунені першопричини кризи в Україні та відновлено баланс у сфері безпеки», — заявив Путін.

При цьому він зазначив, що «принципи ООН вірні й непорушні і досі»

За заявою Путіна, «ШОС виступає потужним локомотивом утвердження справжньої багатосторонності у світі».