В оккупированном Углегорске беспилотник мог атаковать бензовоз: возник пожар возле дороги

Загоревшийся бензовоз в оккупированном Углегорске. Фото: кадр из видео

3 сентября БПЛА атаковал бензовоз в оккупированном городе Углегорск Донецкой области. Об этом стало известно из сообщений местных пророссийских пабликов.



На опубликованных видео местные жители утверждают, что удар пришелся именно по бензовозу. Также видно, что после атаки бензовоз загорелся на обочине дороги.



В оккупационной администрации Углегорска и в так называемом «МЧС по ДНР» ситуацию пока никак не комментировали.

Напомним, что ВСУ уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, погибли и ранены российские десантники.