В окупованому Вуглегірську безпілотник міг атакувати бензовоз: виникла пожежа біля дороги

Бензовоз, що загорівся в окупованому Вуглегірську. Фото: кадр із відео

3 вересня БПЛА атакував бензовоз в окупованому місті Вуглегірськ Донецької області. Про це стало відомо із повідомлень місцевих проросійських пабліків.



На опублікованих відео місцеві жителі стверджують, що удар прийшовся саме по бензовозу. Також видно, що після атаки бензовоз загорівся на узбіччі дороги.



В окупаційній адміністрації Вуглегірська та в так званому «МНС по ДНР» ситуацію поки ніяк не коментували.

