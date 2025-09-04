Президент Франции озвучил решение 35 стран по войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Офис президента Украины

По состоянию на 4 сентября 35 лидеров стран коалиции желающих готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Из них 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства для поддержки сил гарантий мира в нашем государстве.

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже в четверг, 4 сентября.

«Мы прошли большой путь, наши руководители штабов тесно работали и сегодня я могу сказать – мы готовы. Сегодня у нас на столе есть политическое предложение, военное предложение и предложение, которое исходит от 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности», – рассказал он.

По словам Макрона, подход коалиции желающих к гарантиям состоит из двух элементов, из которых первый – отсутствие ограничений для формата ВСУ армии и их возможностей. Участники коалиции хотят предоставить Украине возможности восстановить армию для того, чтобы она могла сдерживать любую потенциальную агрессию.

«Второй элемент – это силы гарантий безопасности. Сегодня 26 стран формально ангажировались (другие выразили интерес) направить либо контингент в Украину, либо внести определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе», – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что цель сил гарантий не вести войну против России, а гарантировать мир, а также послать стратегический сигнал Кремлю, чтобы предотвратить возобновление войны.

«Мы определяем сейчас, где они будут позиционироваться», – добавил Макрон.