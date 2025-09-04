Президент Франції озвучив рішення 35 країн щодо війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Офіс президента України

Станом на 4 вересня 35 лідерів країн коаліції бажаючих готові надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн висловили готовність або направити війська, або надати певні кошти на підтримку сил гарантій миру в нашій державі.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі у четвер, 4 вересня.

«Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали, і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні у нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція та пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки», – розповів він.

За словами Макрона, підхід коаліції бажаючих до гарантій складається із двох елементів, з яких перший – відсутність обмежень для формату ЗСУ армії та їх можливостей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості поновити армію для того, щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.

«Другий елемент – це сили гарантій безпеки. Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) направити або контингент в Україну, або внести певні кошти для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі чи небі», – заявив Макрон.

Він підкреслив, що мета сил гарантій не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, а також надіслати стратегічний сигнал Кремлю, щоб запобігти поновленню війни.

«Ми визначаємо зараз, де вони позиціонуватимуться», – додав Макрон.