После ЧП на нефтебазе поезда в Киевской области идут в объезд

Момент взрыва на Киевщине. Скриншот. Открытые источники

В Киевской области произошел взрыв на нефтебазе. В результате чрезвычайного происшествия пострадала железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе. На месте работают специалисты «Укрзалізниці» и экстренные службы, которые ликвидируют последствия аварии.



Из-за повреждений пришлось организовать трансфер пассажиров поезда №73 «Харьков — Перемышль». Часть пути до Киева люди проехали автобусами, затем пересели на поезд, отправившийся по измененному маршруту. Трем женщинам оказали медицинскую помощь — у них возникла острая стрессовая реакция. В поезде пассажиров сопровождает бригада скорой помощи.



На время ремонтных работ поезда дальнего следования будут следовать в обход поврежденного участка — через Мироновку или Коростень. Это приведет к отклонениям от расписания, однако железнодорожники обещают ускоренное движение и ручную координацию стыковок.



Чтобы избежать утренних сбоев в движении, «Укрзалізниця» в течение воскресенья организовала тактовое сообщение пригородных поездов до и из Боярки. Ознакомиться с графиком можно на официальных ресурсах компании.

Напомним, повреждены жилые дома и админздания: россияне более 20 раз атаковали Донетчину за сутки.