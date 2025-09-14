Після НП на нафтобазі потяги на Київщині йдуть в об'їзд

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

14 вересня 2025, 07:19

Момент вибуху на Київщині. Скріншот. Відкриті джерела Момент вибуху на Київщині. Скріншот. Відкриті джерела

На Київщині стався вибух на нафтобазі. Внаслідок надзвичайної події постраждала залізнична інфраструктура у Фастівському районі. На місці працюють фахівці «Укрзалізниці» та екстрені служби, які ліквідують наслідки аварії.

Через пошкодження довелося організувати трансфер пасажирів потягу №73 «Харків – Перемишль». Частину шляху до Києва люди проїхали автобусами, потім пересіли на потяг, що вирушив зміненим маршрутом. Трьом жінкам надали медичну допомогу — у них виникла гостра стресова реакція. У потязі пасажирів супроводжує бригада швидкої допомоги.

На час ремонтних робіт потяги далекого сполучення прямуватимуть в обхід пошкодженої ділянки — через Миронівку чи Коростень. Це призведе до відхилень від розкладу, проте залізничники обіцяють прискорений рух та ручну координацію стикувань.

Щоб уникнути ранкових збоїв у русі, «Укрзалізниця» протягом тижня організувала тактове сполучення приміських поїздів до та з Боярки. Ознайомитись з графіком можна на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, пошкоджено житлові будинки та адмінбудинки: росіяни понад 20 разів атакували Донеччину за добу.

