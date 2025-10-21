Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов

Представитель народа кеты Александр попал в плен на Покровском направлении.

Нацгвардейцы бригады «Рубіж» взяли в плен российского военного из народа кеты — одного из наименее численных этносов Сибири. Захват произошёл на Покровском направлении.



По словам 50-летнего пленного Александра, он родом из посёлка Келлог Красноярского края, расположенного более чем в трёх тысячах километров от границы с Украиной. Мужчина рассказал, что оказался на войне «из-за пьянки и из-за тюрьмы».



На видео, опубликованном на YouTube, комбат батальона «Свобода» разговаривает с двумя пленными, захваченными во время боёв.







Они рассказывают, как выживали без командования, воды и эвакуации, как один из побратимов сошёл с ума от голода. Пленных эвакуировали через линию боя наземным дроном.