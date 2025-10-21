Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів

Представник народу кетів Олександр потрапив у полон на Покровському напрямку.

Нацгвардійці бригади «Рубіж» взяли в полон російського військового з народу кетів — одного з найменш чисельних етносів Сибіру. Захоплення відбулося на Покровському напрямку.



За словами 50-річного полоненого Олександра, він родом із селища Келлог Красноярського краю, розташованого більш ніж за три тисячі кілометрів від кордону з Україною. Чоловік розповів, що опинився на війні «через пияцтво і через в'язницю».



На відео, опублікованому на YouTube, комбат батальйону «Свобода» розмовляє з двома полоненими, захопленими під час боїв.







Вони розповідають, як виживали без командування, води та евакуації, як один з побратимів збожеволів від голоду. Полонених евакуювали через лінію бою наземним дроном.