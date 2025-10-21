Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів
21 жовтня 2025, 16:56

Нацгвардійці взяли в полон окупанта з найменш чисельного етносу РФ — народу кетів

Представник народу кетів Олександр потрапив у полон на Покровському напрямку. Представник народу кетів Олександр потрапив у полон на Покровському напрямку.

Нацгвардійці бригади «Рубіж» взяли в полон російського військового з народу кетів — одного з найменш чисельних етносів Сибіру. Захоплення відбулося на Покровському напрямку.

За словами 50-річного полоненого Олександра, він родом із селища Келлог Красноярського краю, розташованого більш ніж за три тисячі кілометрів від кордону з Україною. Чоловік розповів, що опинився на війні «через пияцтво і через в'язницю».

На відео, опублікованому на YouTube, комбат батальйону «Свобода» розмовляє з двома полоненими, захопленими під час боїв.



Вони розповідають, як виживали без командування, води та евакуації, як один з побратимів збожеволів від голоду. Полонених евакуювали через лінію бою наземним дроном.

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
