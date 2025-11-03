В ВСУ рассказали, какая ситуация в Мирнограде и на его окраинах

Ситуация в районе Мирнограда. Фото: карта DeepState

В городе Мирноград Донецкой области ситуация напряженная, но не угрожающая. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксировали российских оккупантов. Общее количество личного состава – около 10. Продолжается работа по их ликвидации.



«Оборона города уже пополнена дополнительными силами. Имеем четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации», – заявили в 7-м корпусе.

Напомним, что ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на город Родинское Донецкой области.