У ЗСУ розповіли, яка ситуація у Мирнограді та на його околицях

Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState

У місті Мирноград Донецької області ситуація напружена, але не загрозлива. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксували російських окупантів. Загальна кількість особового складу – близько 10. Триває робота по їх ліквідації.



«Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації», – заявили у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська та не дали перерізати дорогу на місто Родинське Донецької області.