Зеленский прибыл на Покровское направление. Что известно о поездке президента
04 ноября 2025, 18:15

Зеленский прибыл на Покровское направление. Что известно о поездке президента

Президент Украины Владимир Зеленский на Покровском направлении. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими бойцами в полосе ответственности 25-й воздушно-десантной бригады, которая обороняет город Покровск на Донетчине и его окраины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский заслушал доклад командира бригады Андрея Турчина. Он доложил об оперативной обстановке в полосе ответственности его бригады, обеспечении позиций всем необходимым, логистике и ротации военных. По его словам, бригада является одним из лидеров в применении дронов-перехватчиков.

В ходе общения с командирами отделений обсудили опыт бригады, дальнейшее развитие направления дронов, реализацию программы контрактов «18-24», предстоящий переход на контрактную армию, особенности комплектования бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии.

Президент поблагодарил военнослужащих за защиту Украины и ежедневную службу и отметил их государственными наградами. Память погибших защитников и защитниц почтили минутой молчания.

Напомним, что Зеленский также встретился с бойцами «Азова», которые защищают Добропольское направление.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Покровское направление
Организации
Всу
Прочее
Война ситуация на фронте
