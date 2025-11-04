Зеленский встретился с военными «Азова», которые защищают Добропольское направление

Президент встретился с воинами «Азов». Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», которые вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении. Об этом он написал в телеграм.



«Заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ «Азов» и другим», — уточнил он.





Глава государства поблагодарил бойцов за службу, а также отметил государственными наградами.



Ранее мы писали, что около 20-30% от всех боевых действий на фронте происходят в городе Покровск Донецкой области.

