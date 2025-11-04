Зеленський прибув на Покровський напрямок. Що відомо про поїздку президента

Президент України Володимир Зеленський на Покровському напрямку. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими бійцями у смузі відповідальності 25-ї повітрянодесантної бригади, яка обороняє місто Покровськ на Донеччині та його околиці. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.



Зеленський заслухав доповідь командира бригади Андрія Турчина. Він доповів про оперативну обстановку в смузі відповідальності його бригади, забезпечення позицій усім необхідним, логістику та ротацію військових. За його словами, бригада є одним із лідерів у застосуванні дронів-перехоплювачів.



У ході спілкування з командирами відділень обговорили досвід бригади, подальший розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів «18-24», майбутній перехід на контрактну армію, особливості комплектування бригади, підготовку військових та цифровізацію процесів в армії.



Президент подякував військовослужбовцям за захист України та щоденну службу та відзначив їх державними нагородами. Пам'ять загиблих захисників та захисниць вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що Зеленський також зустрівся з бійцями «Азова», які захищають Добропільський напрямок.