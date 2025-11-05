Росія поширює створені ШІ відео про «масову здачу в полон бійців ЗСУ у Покровську»: у ЦПД розповіли, що відомо

Фрагменти створених ШІ відео про «масову здачу в полон бійців ЗСУ у Покровську». Фото: ЦПД

У ТікТок поширюється нова хвиля фейкових відео про «масову здачу в полон українських військових» у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.



Ці ролики створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Більшість таких відео супроводжуються підписами різними мовами. Акаунти, що розповсюджують ці ролики, мають ознаки координованої мережі, яка спеціально створює контент для просування кремлівських наративів серед іноземних аудиторій.



«Мета кампанії – створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога «не має сенсу». Всередині України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав'язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті. Російські війська не залишають спроб захопити Покровськ, продовжуються запеклі бої за місто, Сили оборони України стримують ворога. Кампанія про «масову здачу в полон українських військових у Покровську» є інформаційною складовою військової операції росіян», – розповіли у ЦПД.

