Російська армія за останні три дні понад 200 разів штурмувала Покровськ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Ціль №1 для російських військ – якнайшвидше окупувати місто Покровськ Донецької області. Про це під час брифінгу у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, це зрозуміло за кількістю штурмів міста.



«Було за три дні 220 штурмів Покровська. У самому місті перебувають, за даними військових, 314 росіян», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що, за даними 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, російська армія знизила активність та кількість переміщень у Покровську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко