В ВСУ ответили, где сейчас идут самые интенсивные бои в Покровске

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Российская армия продолжает наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



На прошлой неделе россияне 132 раза атаковали подразделения ВСУ. Это почти на 20% больше предыдущей недели.



«Украинские военные прекращают попытки россиян закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот. Такое противодействие позволяет другим подразделениям Сил обороны Украины выполнять задания по зачистке врага в городе», – рассказали в корпусе.



Продолжается ликвидация оккупантов в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас – на территории промышленной зоны.



«Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому у врага есть ограниченные возможности для пополнения потерь. В то же время противник пытается сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону села Гришино к северо-западу от Покровска. Украинские военные сдерживают врага, в частности благодаря системе обороны в несколько полос. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задания», – добавили в 7-м корпусе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко